موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي 2022-23 على ملعب حديقة الأمراء وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف باريس سان جيرمان، نظيره فريق مونبلييه، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي موسم 2022، 2023 على ملعب حديقة الأمراء.

باريس سان جيرمان، افتتح الموسم بفوز عريض على كليرمون بخماسية نظيفة، في الجولة الأولى، وسيعمل على مواصلة الانتصارات وبداية الموسم في الدوري بشكل قوي للحفاظ على لقبه، والتغلب على مونبلييه.

أما مونبلييه، نجح في الفوز على تروا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، وسيهدف إلى الخروج من حديقة الأمراء بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-2023

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان، ومونبلييه، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، هو السبت 13 أغسطس 2022، على ستاد حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه؟

تُنقل فعاليات الدوري الفرنسي الفرنسي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة باريس ومونبلييه عبر قناة beIN Sports 2 HD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان -مونبلييه السبت 13 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD. حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب كريستوف جالتييه على التشكيل الآتي: