موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلاً على نادي كلوب بروج في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22.

كان باريس سان جيرمان قريبًا من النهائي الموسم الماضي، حيث وصل لنصف النهائي على حساب بايرن ميونخ لكنه ودع على يد مانشستر سيتي الذي صعد للمباراة النهائية وخسر من تشيلسي.

الفريق الفرنسي سيكون أكثر قوة هذا الموسم، ففي سوق الانتقالات الصيفية 2021 ضم عدد من اللاعبين النجوم في أنديتهم، وعلى رأسهم نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي.

وقع العملاق الإنجليزي في النسخة الحالية من دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان في نفس المجموعة، وذلك بجانب كلوب بروج صاحب المباراة، كذلك نادي لايبزيج الألماني.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 في ملعب يان بريديل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج فوت على beIN SPORTS 3 PREMIUM.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب كلوب بروج - باريس سان جيرمان الأربعاء 15 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS 3 PREMIUM يان بريديل

التشكيل المتوقع لكلوب بروج

يغيب عن نادي كلوب بروج اللاعب بالانتا للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب فيليب كليمون بالتشكيل التالي...

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التشكيل | 4-3-3

سيمون مينيوليه

إدوارد سوبول - ستانلي نسوكي - براندون ميتشيلي - كلينتون ماتا

رود فورمر - ماتس ريتس - هانز فاناكين

تشارليس دي كيتيلايري - كمال سواح - نوا لانج

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يغيب عن باريس سان جيرمان دي ماريا وإدريسا جاي للإيقاف، كما يغيب كورزاوا وفيراتي وراموس للإصابة.

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي

جورجينيو فاينالدوم - دانيلو بيريرا - أندير هيريرا

نيمار - كيليان مبابي - ليونيل ميسي