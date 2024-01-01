موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
PSG ToulouseGettyImage
Paris Saint-GermainToulouse

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023 على ملعب حديقة الأمراء وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب حديقة الأمراء، مباراة هامة وقوية تجمع بين باريس سان جيرمان، وتولز في نهائي كأس السوبر 2023.

وسيجمع اللقاء بين باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، وتولوز بطل كأس فرنسا الموسم الماضي.

ويسعى باريس سان جيرمان، بقيادة لويس إنريكي، لتحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي، بينما يسعى تولوز لتحقيق المفاجأة والفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان، وتولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023، هو الأربعاء 3 يناير 2024، على ملعب حديقة الأمراء.

المباريات التالية

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الساعة 21:45 بتوقيت مصر، الـ 22:45 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023؟

تُنقل فعاليات كأس السوبر الفرنسي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة باريس وتولوز عبر قناة beIN Sports 1 HD.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
باريس سان جيرمان - تولوزالأربعاء 3 يناير 2024،
21:45 مصر، 22:45 السعودية		beIN Sports 1 HDحديقة الأمراء

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

دوناروما

لوكاس هيرنانديز - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - أشرف حكيمي

مانويل أوجارتي - زائير إيمري - فيتينيا

كيليان مبابي - جونزالو راموس - ماركو أسينسيو

كم مرة حقق باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي؟

يتربع باريس سان جيرمان على قمة ترتيب أكثر الفرق تحقيقًا للقب السوبر الفرنسي، بعدما فاز باللقب 11 مرة، ويأتي خلفه ليون بـ 8 مرات

الفريقعدد مرات الفوزسنوات التتويج
باريس سان جيرمان11 مرة1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
ليون8 مرات1973, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012
سان إيتيان5 مرات1957, 1962, 1967, 1968, 1969
ستاد ريمس5 مرات1949, 1955, 1958, 1960, 1966
موناكو4 مرات1961, 1985, 1997, 2000
نانت3 مرات1965, 1999, 2001
بوردو3 مرات1986, 2008, 2009
مارسيليا3 مرات1971, 2010, 2011

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