موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

يستضيف ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس، مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتعد المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هي مجموعة الموت في النسخة الحالية من البطولة، حيث تضم إلى جانب باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد فريقي بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي.

باريس سان جيرمان، افتتح مباريات المجموعة بأفضل طريقة ممكنة بعد الفوز على بوروسيا دورتموند، ثم خسر من نيوكاسل في الجولة الثانية، ثم فاز على ميلان في الجولة الثالثة، وخسر من الروسونيري في الجولة الرابعة.

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أما نيوكاسل افتتح مبارياته بالتعادل مع بوروسيا دورتموند، ثم فاز على باريس سان جيرمان في بداية قوية، قبل أن يخسر من دورتموند في الجولتين الثالثة والرابعة.

ويأتي باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد ست نقاط، وبفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند المتصدر، بينما يأتي نيوكاسل في المركز الرابع بأربع نقاط، خلف ميلان صاحب المركز الثالث بخمس نقاط.

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان، ونيوكاسل في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2023، على ملعب "حديقة الأمراء".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - نيوكاسل الثلاثاء 28 نوفمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يدحل الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان مواجهة نيوكاسل يونايتد بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - لوكاس هيرنانديز

رويز - مانويل أوجارتي - فيتينيا

عثمان ديمبيلي - جونسالو راموس - كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لنيوكاسل يونايتد

من المتوقع أن يبدأ إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد مواجهة باريس سان جيرمان بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-3-3

نيك بوب

كيران تريبيير - جمال لاسيليس - فابيان شار - هال

شون لونجستاف - برونو جيمارايش - ويلنجتون

ميجيل ألميرون - ألكساندر إيساك - أنتوني جوردون