موعد مباراة باراجواي والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف. على موعد مباراة باراجواي والأرجنتين في الجولة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب الأرجنتين لخوض الجولة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يواجه فيها منتخب باراجواي خارج الديار.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني وهو متصدر التصفيات برصيد 22 نقطة، بواقع 7 انتصارات وتعادل وهزيمتين، ويحتاج للاستمرار بنفس الوتيرة للتأهل دون عناء.

على الجانب الآخر منتخب باراجواي يقع في المركز السادس برصيد 13 نقطة فقط، حصدها من 3 انتصارات وأربع تعادلات و3 هزائم، وبالطبع لن يتأهل إذا استمر على نفس النهج، لذا بالتأكيد يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من مباراته أمام منتخب التانجو.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة باراجواي والأرجنتين في الجولة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة باراجواي والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ؟

تقام مباراة باراجواي والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة باراجواي والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك قنوات SSC Sports السعودية حقوق بث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويمكنك متابعة مباراة باراجواي والأرجنتين عبر قنواتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق باراجواي - الأرجنتين الجمعة 15 نوفمبر 2024

02:30 السعودية، 01:30 مصر SSC Sports HD ديفينسوريس ديل تشاكو عيسى الحربين

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام باراجواي في تصفيات كاس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب ليونيل سكالوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2