تعرف على موعد مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الجولة 19 الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من إيفرتون ومانشستر سيتي في البريمييرليج في موسمه المثير الرائع في الوقت الراهن.

مانشستر سيتي، يعود إلى مباريات الدوري الإنجليزي، بعد نهاية مشواره في كأس العالم للأندية، وتحقيقه اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويعاني مانشستر سيتي، بشكل واضح هذا الموسم في البريميرليج، وتعادل في المباراة الأخيرة التي جمعته مع كريستال بالاس، ويطمح أن يكون الفوز بمونديال الأندية، دافعًا للاعبي الفريق، لتصحيح المسار والبداية من مباراة إيفرتون.

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أما إيفرتون المعاقب بخصم 10 نقاط، استفاق من الخصم وحقق سلسلة من النتائج الإيجابية، جعلته يهرب من مراكز الهبوط، ولكنه خسر في المباراة الأخيرة أمام توتنهام، ويهدف للعودة إلى النتائج الإيجابية من جديد أمام مانشستر سيتي ليواصل التقدم في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي هو يوم الخميس 28 ديسمبر 2023، على ملعب جوديسون بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إيفرتون - مانشستر سيتي الخميس 28 ديسمبر 2023،

22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1 جوديسون بارك حفيظ الدراجي

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

إيدرسون

مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول - جون ستونز - كايل ووكر

رودري - بيرنانردو سيلفا

جيريمي دوكو - فيل فودين - جوليان ألفاريز - جاك جريليتش