تعرف على موعد مباراة إيطاليا ومالطا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل منتخب إيطاليا، نظيره مالطا ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

المنتخب الإيطالي، يسعى للخروج بنقاط المباراة كاملة لتعزيز المركز الثاني خلف إنجلترا المتصدر، والاقتراب أكثر من التأهل لبطولة يورو 2024.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إيطاليا ومالطا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما هو موعد مباراة إيطاليا ومالطا في تصفيات يورو 2024؟

موعد مباراة إيطاليا ومالطا في تصفيات يورو 2024 هو يوم السبت 14 أكتوبر 2023 على ملعب "سان نيكولا".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة إيطاليا ومالطا في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة إيطاليا ومالطا في تصفيات يورو 2024 بالتأكيد على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إيطاليا - مالطا السبت 14 أكتوبر 2023

21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD سان نيكولا

التشكيل المتوقع لإيطاليا

التشكيل| 4-3-3

جولييلمو فيكاريو

دارميان – مانشيني – باستوني – ماركو

باريلا – فراتيسي – كريستانتي

بيراردي – سكاماكا - زاكايني