تعرف على موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تستمر منتخبات أوروبا في خوض غمار بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي تعد بطوله هامة للكثير من المنتخبات لكتابة تاريخ جديد في بطولة جديدة نسبياً، حيث كانت أول نسخة منها هي 2018-2019.

ويملك المنتخب الفرنسي لقبًا وحيدًا من دوري أمم أوروبا، والتي حققها في نسخة 2021 على حساب المنتخب الإسباني، بينما أفضل نتيجة حققها المنتخب الإيطالي هي المركز الثالث في نسختي 2021 و 2023.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخب بلجيكا والكيان، وتتصدر إيطاليا المجموعة برصيد 13 نقطة أمام فرنسا الوصيف برصيد 10 نقاط.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، هو يوم الأحد 17 نوفمبر 2024 على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتأكيد ستجد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 على شاشتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إيطاليا - فرنسا الأحد 17 نوفمبر 2024

21:45 مصر ، 22:45 السعودية beIN Sports 1 سان سيرو علي سعيد الكعبي

تشكيل فرنسا المتوقع أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ديدييه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى مايك ماينان خط الدفاع ثيو هيرنانديز - إبراهيما كوناتيه - ويليام ساليبا - جول كوندي خط الوسط نجولو كانتي - أدريان رابيو - وارن زائير إيمري خط الهجوم مايكل أوليز - برادلي باركولا - ماركوس تورام

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب لوتشيانو سباليتي المباراة بالتشكيل التالي:-