تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Italy celebratingGetty Images
مباريات دولية ودية - منتخبات
team-logo
Stadio Renato Dell'Ara
team-logo
جدول مباريات يورو 2024
بلال محمد

موعد مباراة إيطاليا وتركيا الودية 2024 والقنوات الناقلة

إيطاليا v تركيامباريات دولية ودية - منتخباتإيطالياتركيا

تعرف على موعد مباراة إيطاليا وتركيا الودية 2024 والقنوات الناقلة...

يواصل المنتخب الإيطالي، استعداده للمشاركة في بطولة يورو 2024، والتي تنطلق منتصف شهر يونيو الحالي، وسيخوض مباراة ودية جديدة أمام نظيره التركي.

وتشارك كتيبة إيطاليا بالمجموعة الثانية في البطولة والتي تعتبر مجموعة الموت، برفقة كل من إسبانيا، كرواتيا، بالإضافة إلى منتخب ألبانيا

بينما يلعب المنتخب التركي، في المجموعة السادسة والأخيرة من المجموعة، برفقة كل من البرتغال، جورجيا، بالإضافة إلى منتخب التشيك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة إيطاليا وتركيا الودية 2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة إيطاليا وتركيا الودية 2024؟

موعد موعد مباراة إيطاليا وتركيا الودية 2024، هو الثلاثاء 4 يونيو 2024، على ريناتو دالارا.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا الودية 2024؟

تذاع مباراة البرتغال وفنلندا الودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

إيطاليا - تركياالثلاثاء 4 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1ريناتو دالارا

التشكيل المتوقع لمنتخب إيطاليا أمام تركيا في المباراة الودية 2024:

التشكيل: 3-5-2

حراسة المرمىدوناروما
خط الدفاعدارميان - باستوني - بونجيورنو
خط الوسط

كامبياسو - جورجينو - باريلا - دي ماركو - راسبادوري

خط الهجوم

بيليجريني - ريتيجي

إعلان