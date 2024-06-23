موعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا في الجولة الثالثة من مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب راين إنرجي، مباراة هامة وقوية تجمع بين إنجلترا وسلوفينيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ليورو 2024.

وكان المنتخب الإنجليزي، قد استهل مشواره في البطولة بفوز على صربيا، قبل أن يتعادل أمام الدنمارك، وسيسعى الأسود الثلاثة إلى استعادة نغمة الانتصارات امام سلوفينيا، لضمان الوصول إلى الدور القادم من المسابقة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا، في مجموعات يورو 2024، والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا في يورو 2024؟

موعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا في يورو 2024، هو يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 على ملعب راين إنرجي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسلوفينيا في يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إنجلترا وسلوفينيا في يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة إنجلترا وسلوفينيا في يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إنجلترا - سلوفينيا الثلاثاء 25 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max 1 راين إنرجي حفيظ الدراجي

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام سلوفينيا في يورو2024:

من المتوقع أن يدخل المدرب جاريث ساوثجيت المباراة بالتشكيل التالي:-