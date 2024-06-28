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أحمد مجدي

موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في دور الـ 16 من البطولة ستجمع كلًا من إنجلترا وسلوفاكيا.

إنجلترا حصلت على المركز الأول في مجموعتهأ، لتواجه سلوفاكيا صاحبة المركز الثالث في مجموعة بلجيكا ورومانيا وأوكرانيا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الأحد 30 يونيو 2024 على ملعب شالكه.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة ١٩:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
إنجلترا - سلوفاكياالأحد 30 يونيو 2024
19:00 مصر والسعودية		beIN Sports Maxشالكه

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام سلوفاكيا في يورو 2024


التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىجوردان بيكفورد
خط الدفاعكيران تريبيير - مارك جويهي - جون ستونز.- كايل ووكر
خط الوسطديكلان رايس - كوبي ماينو
خط الهجومبوكايو ساكا - جود بيلينجهام - فيل فودين - هاري كين
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