تعرف على موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد ويمبلي، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي تجمع بين إنجلترا، وإيطاليا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

المنتخب الإنجليزي يريد استغلال عامل الأرض والجمهور، للاقتراب أكثر من حسم التأهل إلى اليورو، بينما يسعى المنتخب الإيطالي للخروج بنقاط المباراة كاملة لخطف صدارة المجموعة من إنجلترا، والاقتراب من التأهل إلى اليورو.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي صدارة ترتيب، المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما يأتي المنتخب الإيطالي خلفه برصيد 10 نقاط.

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ما هو موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024؟

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024 هو يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 على ملعب "ويمبلي".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة إنجلترا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة إنجلترا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024 بالتأكيد على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنجلترا - إيطاليا الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD ويمبلي

التشكيل المتوقع لإيطاليا:

التشكيل| 4-3-3

جولييلمو فيكاريو

دارميان – مانشيني – باستوني – ماركو

باريلا – فراتيسي – كريستانتي

بيراردي – سكاماكا - زاكايني

التشكيل المتوقع لإنجلترا:

التشكيل| 4-2-3-1

بيكفورد

كايل والكر – جون ستونز – هاري ماجواير – تريبييه

ألكساندر أرنولد – ديكلان رايس

ماركوس راشفورد – بيلينجهام – فيل فودين

هاري كين