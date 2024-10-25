تعرف على موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل إنتر، نظيره يوفنتوس في مباراة هامة وقوية في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2024-2025، على ملعب جيوزيبي مياتزا.

الفريقان يدخلان قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي وهما في مستوى جيد للغاية، حيث يحتلان المركزين الثاني (إنتر) والثالث (يوفنتوس) في جدول ترتيب الكالشيو.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025 هو يوم الأحد 27 أكتوبر 2024، على ملعب جيوزيبي مياتزا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وإنتر عبرها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق STC.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إنتر - يوفنتوس الأحد 27 أكتوبر 2024،

20:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية 1 جيوزيبي مياتزا فارس عوض

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام إنتر في الدوري الإيطالي 2024-2025

الخطة 5-3-2 حراسة المرمى ميشيل دي جريجوريو خط الدفاع خوان كابال - فيديريكو جاتي - بيير كالولو - أندريا كامبياسو خط الوسط ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - نيكولو فاجيولي خط الهجوم كنان يلديز - فرانشيسكو كونسيساو - دوسان فلاهوفيتش

تشكيل إنتر المتوقع أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025