موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "جوزيبي مياتزا" قمة من قمم الكرة الإيطالية، والتي تجمع بين إنتر ويوفنتوس، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

إنتر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، ويسعى لمواصلة انتصاراته لتأمين تصدره لترتيب الدوري.

على الجانب الآخر، يوفنتوس يأمل لمصالحة جماهيره عقب السقوط في فخ التعادل في الجولة الماضية، ويعود إلى طريق الانتصارات مرة أخرى ويخطف الصدارة من النيراتزوري.

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ويتصدر إنتر ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، مع مباراة مؤجلة للأفاعي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر ويوفنتوس، في الجولة 23 من الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2023-2024؟

موعد مباراة إنتر ويوفنتوس، في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي هو الأحد 4 فبراير 2024.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية، ستجد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر - يوفنتوس الأحد 4 فبراير 2024،

21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 جوزيبي مياتزا

تشكيل إنتر المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

سومر

أتشيربي - باستوني - بافارد

دارميان - هاكان تشالهان أوجلو - ميختاريان - باريلا - دي ماركو

لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام

تشكيل يوفنتوس المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

تشيزني

دانيلو - بريمير - ساندرو

كامبياسو - كوستيتش - ماكيني - رابيو - ميريت

فلاهوفيتش - ميليك