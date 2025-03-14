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شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
بلال محمد

موعد مباراة إنتر ميامي وفيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

إنتر ميامي v فيلادلفيا يونيونإنتر مياميالدوري الأمريكيفيلادلفيا يونيون

تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وفيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيف على فيلاديلفيا يونيون ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2025.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وفيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وفيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وفيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 30 مارس 2025 على ملعب تشايش.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وفيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي 2025؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

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إنتر ميامي - فيلاديلفيا يونيون

الأحد 30 مارس 2025
01:30 مصر، 02:30 السعودية

Apple TV+تشايش

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد فيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة

4-3-3

حارس المرمى

ريوس نوفو

الدفاع

جوردي أليا - توماس أفيليش - نواه ألين - جونزالو لوجان

الوسط

فيديريكو ريدوندو - سيرجيو بوسكيتس - يانيك برايت

الهجوم

ليونيل ميسي - لويس سواريز - تاديو أليندي


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