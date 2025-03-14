تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وفيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيف على فيلاديلفيا يونيون ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2025.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وفيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وفيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وفيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 30 مارس 2025 على ملعب تشايش.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وفيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي 2025 ؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - فيلاديلفيا يونيون الأحد 30 مارس 2025

01:30 مصر، 02:30 السعودية Apple TV+ تشايش

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد فيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-