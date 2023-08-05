تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ودالاس في كأس الدوريات الأمريكية 2023 والقنوات الناقلة..

يستضيف ملعب تويتا مباراة قوية تجمع بين إنتر ميامي ودالاس، في كأس الدوريات الأمريكية 2023، لدور الـ 16.

ويسعى إنتر ميامي لمواصلة طريقة في البطولة، بقيادة ليونيل ميسي الوافد الجديد للفريق، الذي تألق ونجح في تسجيل خمسة أهداف في ثلاث مباريات خاضها فقط مع الفريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة إنتر ميامي ودالاس في كأس الدوريات الأمريكية 2023، والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي ودالاس في كأس الدوريات الأمريكية 2023؟

موعد مباراة إنتر ميامي ودالاس في كأس الدوريات الأمريكية 2023، هو الإثنين 7 أغسطس 2023، على ملعب تويتا.

ومن المنتظر ان تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ودالاس في كأس الدوريات الأمريكية 2023؟

مباريات الدوري الأمريكي، لا يتم نقلها عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط حتى الآن، ولم تعلن أي قناة حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.