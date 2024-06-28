تعرف على موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في دور الـ 16 من البطولة ستجمع كلًا من إسبانيا وجورجيا.

إسبانيا حصلت على المركز الأول في مجموعتهأ، لتواجه جورجيا صاحبة المركز الثالث في مجموعة البرتغال.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....

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ما موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 ؟

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الأحد 30 يونيو 2024 على ملعب راين إنرجي ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 ؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر ل مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إسبانيا - جورجيا الأحد 30 يونيو 2024

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max راين إنرجي ستاديوم

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام جورجيا في يورو2024