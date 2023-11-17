تعرف على موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة لحساب الجولة العاشرة من مباريات المجموعة الأولى في تصفيات يورو 2024 تجمع بين إسبانيا المضيفة وجورجيا التي تحل ضيفًا ثقيلًا.

إسبانيا تتصدر المجموعة برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن اسكتلندا صاحبة المركز الثاني، بينما تأتي جورجيا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما هو موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات يورو 2024 ؟

تقام مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات يورو 2024 يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023 على ملعب "خوسيه زوريلا".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات يورو 2024 ؟

تذاع مباراة قبرص وإسبانيا عبر قناة بي إن سبورتس، .هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إسبانيا - جورجيا الأحد 19 نوفمبر 2023،

21:45 مصر، 22:45 السعودية BEIN SPORTS خوسيه زوريلا

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا:

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس دي لا فوينتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أوناي سيمون

فران جارسيا - روبن لي نورماند - إنييجو مارتينيز - داني كارباخال

رودري - فابيان رويز - جافي

فيران توريس - لامين يامال - ألفارو موراتا