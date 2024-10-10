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دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
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Estadio Nueva Condomina
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دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات
أحمد مجدي

موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أإسبانيا v الدنماركإسبانياالدنمارك

تعرف على موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب إسبانيا، نظيره الدنماركي ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل الماتادور الوصافة في المجموعة خلف الدنمارك صاحبة النقاط الست، فيما تشمل المجموعة كلًا من صربيا وسويسرا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الأحد 12 أكتوبر 2024 على ملعب نويفو كوندومينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
إسبانيا - الدنماركالسبت 12 أكتوبر 2024
21:45 مصر والسعودية		beIN SPORTS نويفو كوندومينا

التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىدافيد رايا
خط الدفاعمارك كوكوريلا - إيمريك لابورت - باو كوبارسي - بيدرو بورو
خط الوسطفابيان رويز - مارتين زوبميندي - بيدري
خط الهجومأليكس باينا - لامين يامال - ألفارو موراتا
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