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Tottenham Hotspur FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

موعد مباراة أيندهوفن وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة أيندهوفن وليفربول في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أيندهوفن، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل ليفربول، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المباراة الماضية على ليل بهدفين مقابل هدف، ويسعى لمواصلة انفراده بصدارة البطولة بالعلامة الكاملة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة أيندهوفن وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة أيندهوفن وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة أيندهوفن وليفربول في الجولة الثامنة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 29 يناير 2025، على ملعب فيليبس ستاديون.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة أيندهوفن وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أيندهوفن وليفربول عبر قناة beIN Sports 5.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
أيندهوفن - ليفربولالأربعاء 29 يناير 2025،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 5فيليبس ستاديونعصام الشوالي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأليسون
خط الدفاعتسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوملويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز
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