تعرف على موعد مباراة ألميريا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة ضيفًا على ألميريا ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "ألعاب البحر المتوسط".

برشلونة، يدخل المباراة طامحًا للفوز من أجل ضمان المركز الثاني في الدوري الإسباني بعد أن ضاعت كل الألقاب الممكنة على النادي الكتالوني.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ألميريا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ألميريا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ألميريا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الخميس 16 مايو 2024 على ملعب ألعاب البحر المتوط.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألميريا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ألميريا وبرشلونة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ألميريا - برشلونة الخميس 16 مايو 2024

22:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 ألعاب البحر المتوسط أحمد البلوشي

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3