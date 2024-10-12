يستقبل ملعب أليانز أرينا، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع ألمانيا أمام هولندا ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.
ويدخل المنتخب الألماني، المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، وسيسعى للخروج بنقاط المباراة كاملة للانفراد بصدارة المجموعة، على الجانب الآخر المنتخب الهولندي، يريد إيقاف سلسلة التعادلات، بتحقيق انتصار على الماكينات الألمانية وخطف الصدارة من أصحاب الأرض.
ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد سبع نقاط، بينما يأتي المنتخب الهولندي في المركز الثاني ومعه خمس نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..
ما موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟
تقام مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 على ملعب أليانز أرينا.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟
تنقل مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|ألمانيا - هولندا
|الإثنين 14 أكتوبر 2024
21:45 مصر والسعودية
|beIN SPORTS HD
|أليانز أرينا
التشكيل المتوقع للمنتخب الألماني أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025
|التشكيل|4-3-3
|حراسة المرمى
|ألكساندر نوبل
|خط الدفاع
|ميتلشتيت - روديجر - تاه - كيميتش
|خط الوسط
|بافلوفيتش - جروس - أندريش
|خط الهجوم
|فيرتز - أونداف - جنابري
التشكيل المتوقع للمنتخب الهولندي أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025
|التشكيل|4-3-3
|حراسة المرمى
|فيربوجين
|خط الدفاع
|دومفريس - فان دايك - دي فراي - فان دي فين
|خط الوسط
|جرافنبيرخ - ريندرز- تيمبر
|خط الهجوم
|تشافي سيمونز - زيركزي - كودي جاكبو