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دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
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أليانز أرينا
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دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات
بلال محمد

موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

ألمانيا v هولندادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أألمانياهولندا

تعرف على موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب أليانز أرينا، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع ألمانيا أمام هولندا ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويدخل المنتخب الألماني، المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، وسيسعى للخروج بنقاط المباراة كاملة للانفراد بصدارة المجموعة، على الجانب الآخر المنتخب الهولندي، يريد إيقاف سلسلة التعادلات، بتحقيق انتصار على الماكينات الألمانية وخطف الصدارة من أصحاب الأرض.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد سبع نقاط، بينما يأتي المنتخب الهولندي في المركز الثاني ومعه خمس نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

ما موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 على ملعب أليانز أرينا.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ألمانيا - هولنداالإثنين 14 أكتوبر 2024
21:45 مصر والسعودية		beIN SPORTS HD أليانز أرينا

التشكيل المتوقع للمنتخب الألماني أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىألكساندر نوبل
خط الدفاعميتلشتيت - روديجر - تاه - كيميتش
خط الوسطبافلوفيتش - جروس - أندريش
خط الهجومفيرتز - أونداف - جنابري

التشكيل المتوقع للمنتخب الهولندي أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىفيربوجين
خط الدفاعدومفريس - فان دايك - دي فراي - فان دي فين
خط الوسطجرافنبيرخ - ريندرز- تيمبر
خط الهجومتشافي سيمونز - زيركزي - كودي جاكبو
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