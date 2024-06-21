تعرف على موعد مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ستجمع كلًا من ألمانيا وسويسرا.

المانيا فازت بمباراتيها الأوليين أمام كل من اسكتلندا والمجر، بينما تعادلت سويسرا مع اسكتلندا وفازت على المجر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الأحد 23 يونيو 2024 على ملعب دوتش بانك بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ألمانيا - سويسرا الأحد 23 يونيو 2024

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max 1 دوتش بانك بارك

تشكيل المانيا المتوقع أمام سويسرا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يوليان ناجلسمان المباراة بالتشكيل التالي:-