تعرف على موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي تجمع كلًا من أستون فيلا ومانشستر سيتي وسط رغبات متباينة بين الطرفين..

مانشستر سيتي يريد الخروج من دوامة التعثرات غير المنطقية التي حدثت له طيلة أكثر من شهر ونصف، بينما يريد أستون فيلا استغلال الحالة المترنحة لفريق المدرب بيب جوارديولا وتكبيده خسارة جديدة.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 21 ديسمبر 2024، على ملعب فيلا بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب استون فيلا - مانشستر سيتي السبت 21 ديسمبر 2024

14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV فيلا بارك

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024-2025