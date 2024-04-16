تعرف على موعد مباراة أتالانتا وليفربول في إياب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "جيويس" مباراة هامة تجمع بين أتالانتا وليفربول في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

ليفربول سقط في فخ الهزيمة المفاجئة في مباراة الذهاب 3-0 على ملعب أنفيلد بالذات وكانت مفاجأة من العيار الثقيل.

ويحتاج الريدز لتحقيق الدوري الأوروبي لتكون خير وداعية للمدرب يورجن كلوب والذي حقق جميع الألقاب الممكنة مع الريدز عدا اليوربا ليج.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أتالانتا وليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة أتالانتا وليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 ؟

موعد مباراة أتالانتا وليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 18 أبريل 2024 على ملعب جيويس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة أتالانتا وليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب أتالانتا - ليفربول الخميس 18 أبريل 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي جيويس

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتالانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" المباراة بالتشكيل التالي:-