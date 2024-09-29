تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Declan Rice Arsenal Bradley Barcola PSG(C)Getty Images
دوري أبطال أوروبا
team-logo
إيميريتس ستاديوم
team-logo
تابع دوري أبطال أوروبا عبر
بلال محمد

موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

آرسنال v باريس سان جيرماندوري أبطال أوروباآرسنالباريس سان جيرمان

تعرف على موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الإمارات، قمة من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع آرسنال، مع باريس سان جيرمان، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

TOD UCL 2024TOD

آرسنال، الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم يدخل المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، لتعويض سقوطه في المباراة الأولى، أمام أتالانتا بالتعادل، وسيحاول الخروج بنقاط المباراة كاملة لمساعدته في حسم التأهل إلى الدور القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على الجانب الآخر، تأمل كتيبة المدرب لويس إنريكي، مواصلة النتائج الجيدة، والخروج بنتيجة إيجابية من معقل الفريق اللندني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، على ملعب الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD
اشترك الآن

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنتالمعلق
آرسنال - باريس سان جيرمانالثلاثاء 1 أكتوبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1الإماراتTODعصام الشوالي

تشكيل آرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىديفيد رايا
خط الدفاعتيمبير - جابرييل - ساليبا - كالافيوري
خط الوسطديكلان رايس - توماس بارتي - كاي هافيرتز
خط الهجومبوكايو ساكا - تروسارد - مارتينيلي

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىدوناروما
خط الدفاعنونو مينديش - ماركينيوس - باتشو - أشرف حكيمي
خط الوسطفابيان رويز - جواو نيفيش - وارن زائير إيمري
خط الهجومعثمان ديمبيلي - كولو مواني - باركولا
إعلان