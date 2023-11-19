تعرف على موعد مباراة اليونان وفرنسا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات يورو 2024، يحل منتخب فرنسا ضيفًا على المنتخب اليوناني.

يحتل رفاق أنطوان جريزمان المركز الأول في مجموعة يتصدرها الديوك الفرنسيون برصيد 21 نقطة، بينما يأتي أصحاب الأرض في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة اليونان وفرنسا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للديوك..

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ما هو موعد مباراة اليونان وفرنسا في تصفيات يورو 2024؟

موعد مباراة اليونان وفرنسا في تصفيات يورو 2024 هو يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على ملعب أوباب آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة اليونان وفرنسا في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات أمم أوروبا يورو 2024 على قنوات بي إن سبورتس القطرية، من المرجح أن تجد مباراة اليونان وفرنسا على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب اليونان - فرنسا الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports أوباب آرينا

التشكيل المتوقع لفرنسا

من المتوقع أن يدخل المدرب ديدييه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

برايس سامبا

ثيو هيرنانديز - لوكاس هيرنانديز - ويليام ساليبا - جوناثان كلاوس

وارن زائير إيمري.- أدريان رابيو

كيليان مبابي - عثمان ديمبيلي - أنطوان جريزمان - ماركوس تورام