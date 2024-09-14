موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تعرف على موعد مباراة الوصل والأهلي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الوصل في الجولة الثانية بطولة دوري آسيا للنخبة 2024-2025، بشكلها الجديد، على استاد زعيبل.

ويشارك الأهلي رفقة الوصل، في مجموعة الغرب، والتي تضم 12 فريقًا ومن المنتظر أن يخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16.

وتمكن الراقي من الفوز على برسبوليس، في الجولة الأولى بهدف دون رد، وسيعمل على مواصلة انتصاراته في البطولة، للاقتراب من التأهل إلى الدور القادم.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 30 سبتمبر 2024 على ملعب زعيبل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

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