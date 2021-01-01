موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد ضمك في الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل نادي الهلال السعودي ضيفاً على نادي ضمك على ملعب ستاد مدينة سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن فعاليات الجولة 18 من مسابقة الدوري السعودي، وذلك يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021.

يحتل الهلال المركز الثاني في الترتيب برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق الشباب صاحب المركز الأول في الجدول، وكان الزعيم قد فاز في آخر لقاءاته في الدوري أمام فريق العين بخمسة أهداف نظيفة دون رد، ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات و حصد المزيد من النقاط ليتمكن من انتزاع الصدارة والمنافسة بقوة على اللقب.

بينما فريق ضمك هو صاحب المركز 15 وهو المركز قبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة فقط، وحصد الفريق نقاطه من 17 مباراة تمكن الفريق من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات فقط وتعادل في 4 مباريات و تلقى هزيمة في 10 مباريات، وكانت آخر هزيمة تلقاها الفريق في مباراته أمام نادي الرائد والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل نادي ضمك مع القادسية في آخر لقاءاته في الدوري بنتيجة 2-2، ويسعى الفريق لأداء مباراة ممتعة والظهور بشكل مشرف.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة ضمك والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال وضمك؟

موعد مباراة الهلال والعين هو يوم الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 2 رجب 1442، وتقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، الثالثة وخمس دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.