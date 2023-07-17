تعرف على موعد مباراة الهلال ودينامو كييف الودية في معسكر النمسا 2023 والقنوات الناقلة..

يواصل نادي الهلال، استعداده للموسم الجديد ويستعد لخوض مباراة ودية جديدة خلال معسكره الخارجي في النمسا، قبل انطلاق موسم 2023-2024.

ويواجه الموج الأزرق، فريق دينامو كييف الأوكراني، في رابع تجاربه الودية وقبل الأخيرة.

وكان الهلال قد افتتح المعسكر بالفوز على لاندسكرون النمساوي بستة أهداف دون رد، قبل أن يفوز على جوريكا السلوفيني بهدفين دون رد، وفي المباراة الماضية فاز على فولفسبرجر النمساوي بهدفين لهدف.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال ودينامو كييف الودية والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته..

ما هو موعد مباراة الهلال ودينامو كييف الودية في الموسم التحضيري 2023؟

موعد مباراة الهلال ودينامو كييف الودية في الموسم التحضيري 2023، هو يوم الأربعاء 19 يوليو 2023، على ملعب النمسا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ودينامو كييف الودية في الموسم التحضيري 2023؟

لم تعلن حتى الآن أي قناة حصولها على حقوق إذاعة مباراة الهلال ودينامو كييف الودية، ولكن يمكن متابعة اللقاء على الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع تويتر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - دينامو كييف الأربعاء 19 يوليو 2023

19:00 مصر والسعودية SSC Sports النمسا

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

محمد العويس

ناصر الدوسري - خاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - محمد البريك

روبين نيفيش - محمد كنو - أندريه كاريلو

سالم الدوسري - ميشيل ديلجادو - عبد الله الحمدان