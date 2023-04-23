موعد مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز والقنوات الناقلة..

حانت اللحظة المرتقبة، بعدما تعرفنا أخيرًا على طرفي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2022-23، بعدما حجز نادي الهلال السعودي مقعده في النهائي.

الهلال، الذي يخوض نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، يسعى إلى تحقيق اللقب الثالث على التوالي، حيث يعد "الزعيم" هو حامل لقب آخر بطولتين في دوري أبطال آسيا.

ويستقبل الهلال، نظيره أوراورا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي البطولة، على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وتأهل الموج الأزرق إلى النهائي بعد فوزه على الدحيل القطري في نصف نهائي منطقة غرب آسيا بنتيجة 7-0، في المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة



وفي التقرير التالي نتعرف على موعد مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23؟

موعد مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 هو السبت 29 أبريل 2023، على استاد الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا هي قنوات SSC داخل المملكة، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

كما تملك قنوات أبو ظبي الرياضية حق نقل مباريات دوري أبطال آسيا داخل الإمارات فقط.

وإلى جانب ذلك، فإن مباريات دوري أبطال آسيا تُنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بصورة عادية لباقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.