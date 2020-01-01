موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الوحدة في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب الملك فهد، والقنوات الناقلة..

يستقبل الهلال بملعب الملك فهد الدولي نظيره الوحدة في مباراة ساخنة ستقام بينهما لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولا يزال الموج الأزرق يتربع على عرش صدارة ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين، الشباب، وذلك بالفوز في الجولة الماضية على الرائد بهدف نظيف.

الوحدة هذا الموسم بدوره لا يعيش فترة جيدة، حيث جمع ست نقاط فقط من سبع مباريات جعلوه في المركز الرابع عشر، وفي آخر مبارياته خسر من الاتحاد بهدفين لهدف بملعب مدينة الملك عبد العزيز بمكة.

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ورغم أن المباراة نظريًا وقياسًا بحالة نادي مدينة مكة السيئة سيكون في متناول حامل اللقب، لكن اعتاد الجميع على أن الوحدة دائمًا ما يكون ندًا عنيدًا أمام الكبار، لذلك فالهلال سيكون على موعد صعب بكل التأكيد.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الهلال والوحدة والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الهلال والوحدة؟

موعد مباراة الهلال والوحدة هو يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020، الموافق 28 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والوحدة عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.