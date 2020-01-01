موعد مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال أمام القادسية في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب الأمير سعود بن جلوي، والقنوات الناقلة..

يستعد الهلال لأن يحل ضيفًا ثقيلًا على القادسية بملعب الأمير سعود بن جلوي، وذلك لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعيش الهلال فترة سيئة في الآونة الأخيرة، حيث هُزم مباراتين على التوالي، الأولى أمام الوحدة بالدوري والثانية ودع الكأس بسببها أمام الفتح، لتزداد الضغوطات على كاهل المدرب رازفان لوشيسكو.

يتواجد الموج الأزرق في صدارة ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة ويريد أن يحافظ على فارق الثلاث نقاط مع أقرب المنافسين الأهلي، لذلك فلا بديل عن الفوز أمام القادسية.

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أصحاب الديار بدورهم من أفضل الفرق بالدوري هذا الموسم، فرغم أنهم صاعدين جدد إلى الدوري الممتاز، إلا أنه في خلال 8 مباريات جمّعوا 13 نقطة يتواجدون بهم في المركز السادس.

ووجبت الإشارة إلى أن القادسية في أفضل أحواله، حيث أقصى الشباب من الكأس منذ أيام قليلة بالتغلب عليه بهدف نظيف، وقبلها تغلب على العين بهدفين لهدف بالدوري.

في هذا التقرير من جول نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والقادسية والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الهلال والقادسية؟

موعد مباراة الهلال والقادسية هو الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020، الموافق 6 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب الأمير سعود بن جلوي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والقادسية عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب القادسية - الهلال الإثنين 21 ديسمبر 2020،

6 جمادى الأول 1442،

17:30 مصر، 16:30 السعودية الرياضية السعودية الأمير سعود بن جلوي

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يعتمد المدرب رازفان لوشيسكو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله الجدعاني

ياسر الشهراني - محمد جحفلي - جانج هيون سو - محمد البريك

سلمان الفرج - جوستافو كوييار

سالم الدوسري - فييتو - أندري كارييو

بافيتمبي جوميس

التشكيل المتوقع للقادسية

من المتوقع أن يعتمد المدرب التونسي يوسف المناعي على التشكيل الآتي:

صباخير Bonjour

نهاركم مزيان

🇹🇳🇸🇦



💛❤️ pic.twitter.com/eKIj5v5OER — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) December 17, 2020