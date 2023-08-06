تعرف على موعد مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

GOAL

يحتضن استاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف مباراة الهلال والشباب السعوديين، والتي تقام لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

الهلال تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ثم تمكن من تحقيق فوز كبير على غريمه الاتحاد بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما الشباب، فقد وصل إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، قبل أن يعبر عقبة الوحدة الإماراتي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراة الفريقين في ربع النهائي بالتعادل السلبي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والشباب السعوديين في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والقنوات الناقلة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

ما هو موعد مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف.

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في نصف نهائي في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 على شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والشباب على شاشتها.

كما يمكن متابعة المباراة عبر شاهد VIP

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الشباب الأربعاء 9 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC مدينة الملك فهد الرياضية

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-5-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد

روبن نيفيش - محمد كنو - ميشايل- سالم الدوسري - ميلينكوفيتش سافيتش

عبد الله الحمدان

التشكيل المتوقع للشباب

من المتوقع أن يبدأ "الليث" مواجهة الهلال بالتشكيل التالي..



التشكيل: 4-4-2

كيم سيونج جيو

فواز الصقور - حسان تمبكتي - خالد عسيري - حسين الصبياني

عبد الله الجوعي - جوستافو كويار - رياض شراحيلي - هتان باهبري

إيفر بانيجا - حسين القحطاني

GOAL