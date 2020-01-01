موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الشباب في الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب الملك فهد، والقنوات الناقلة..

يستقبل الهلال على ملعب الملك فهد الدولي نظيره الشباب في قمة من قمم الكرة السعودية تُقام لحساب الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الموج الأزرق فاجأ الجميع بمستوى هزيل وأداء متواضع للغاية أمام الاتحاد في الكلاسيكو، وخطف تعادلًا بشق الأنفس الدقائق الأخيرة ليواصل صدارته برصيد 23 نقطة ويشعل الصراع على درع الدوري مبكرًا.

الشباب وبعد سلسلة من النتائج السلبية تمكن من استعادة توازنه مرة أخرى بالفوز على الباطن بثلاثية، ليرتقي إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

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الآن يمكن لليوث أن يقتربوا أكثر وأكثر من الصدارة في حال أن تمكنوا من الفوز على الهلال، آنذاك سيكون الفارق بينهم وبين الصدارة نقطتين فقط، ما من شأنه أن يشعل المباراة أكثر فأكثر.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الهلال والشباب وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الهلال والشباب؟

موعد مباراة الهلال والشباب هو الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، الموافق 16 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والشباب عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.