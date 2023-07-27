موعد مباراة الهلال والسد في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد السد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

يستعد الهلال لمواجهة السد القطري، في ثاني مباريات الفريق في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، للمجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 إلى جانب الهلال والسد فريقي الوداد الرياضي المغربي، وأهلي طرابلس الليبي.

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وافتتح الهلال مشواره في البطولة، بتعادل سلبي أمام أهلي طرابلس، بينما تعادل السد مع الوداد بالنتيجة ذاتها، وسيدخل الفريقان المباراة وكل منهما عينه على النقاط كاملة للاقتراب من التأهل للدور القادم من البطولة.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة أمام السد في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال والسد في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة الهلال والسد في الجولة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو يوم الأحد 30 يوليو 2023، على استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والسد على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - السد الأحد 30 يوليو 2023،

20:00 مصر والسعودية SSC مدينة الأمير سلطان الرياضية

تشكيل الهلال المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - خاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

مصعب الجوير - روبين نيفيش - أندريه كاريلو

ميشيل ديلجادو - عبد الله الحمدان - سالم الدوسري

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