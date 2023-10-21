موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والأهلي في الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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مباراة قوية تأتي لحساب الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024 يترقبها الجمهور السعودي تجمع بين الهلال والأهلي على استاد الملك فهد الدولي.

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الهلال يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على الخليج، ورغم عدم رضا عدد من الجماهير على مستوى الفريق، لكن النتائج تسير بأفضل شكل ممكن.

الأهلي بأداء متذبذب بعض الشيء لكن مؤخرًا قدم مستويات مميزة أهمها الفوز بالديربي على الاتحاد قبل التفوق على الوحدة بثلاثية مقابل هدف.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 على استاد الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والأهلي على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الأهلي الجمعة 27 أكتوبر 2023

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC HD

شاهد استاد الملك فهد الدولي

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي؟

التقى فريقا الهلال والأهلي لحساب مسابقة الدوري السعودي بشكل عام في 101 مباراة، فاز الهلال خلالها بـ46 مباراة بينما فاز الأهلي في 24 مباراة وحسم التعادل نتيجة 31 مباراة.

عدد المباريات فوز الهلال فوز الأهلي التعادل 101 46 24 31

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