موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال وأبها في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية نادي الهلال في الجولة الثانية من الموسم الجديد 2020-2021 من الدوري السعودي، وذلك يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020 الساعة 3:40 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال هو بطل الموسم السابق من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهو من أقوى الفرق السعودية بأدائه المميز ونتائجه الجيدة في مختلف البطولات، ويعتبر من أهم المنافسين على اللقب في كل موسم، وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في الجولة الأولى من الدوري هذا الموسم في مباراته أمام نادي العين التي انتهت بنتيجة 1-0، حيث أحرز الهدف اللاعب علي آل بليهي في الدقيقة 49 من عمر المباراة، ويسعى الفريق لحصد النقاط واحتلال الصدارة بشكل مبكر.

أما نادي أبها كان اختتم الدوري الموسم السابق في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولم تكن بدايته موفقة هذا الموسم حيث تلقى هزيمة بهدفٍ دون مقابل في مباراته في الجولة الأولى أمام نادي الشباب، ويسعى الفريق لتقديم مباراة جيدة وتحسين نتائجه في المباريات القادمة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الهلال وأبها، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك...

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ما هو موعد مباراة الهلال وأبها؟

موعد مباراة الهلال وأبها في الجولة الثانية من الدوري السعودي هو يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 5 ربيع الأول 1442 هجرياً.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 3:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 2:40 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال وأبها على القناة الأولى.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أبها - العين الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

15:40 السعودية، 14:40 مصر الرياضية السعودية 1 مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

التشكيل المتوقع لأبها ضد الهلال

عاد اللاعب سعد بقير للتدريبات قبل مباراة الهلال بعد غيابه عن مباراة الشباب في الجولة الأولى من الدوري السعودي، كذلك شارك المهاجم الجديد كارلوس ستراندبيرج القادم من الحزم في التدريبات.

لاعبنا #سعد_بقير سيكون رقمه 10 في الموسم القادم 💪🏻👏🏻♥️💙 pic.twitter.com/MlFZiDoEOI — نادي أبها السعودي (@abhaFC) October 20, 2020

من المنتظر أن يشارك الثنائي أمام الزعيم في المباراة القادمة، أما التشكيل المتوقع للمدرب عبد الرزاق الشابي فهو..

التشكيل | 4-2-3-1

عبد العالي المحمدي

ساري عمرو - أمين عطوشي - أحمد الحبيب - سعيد علي

كريم العواضي - رياض شراحيلي

كريج جودوين - سعد بقير - صالح العمري

كارلوس ستراندبيرج

التشكيل المتوقع للهلال

سيغيب عن الهلال في مباراة أبها في الدوري السعودي مد الله العليان وحمد العبدان بداعي الإصابة، أما الفرج وسلمان فقد تأكدت جاهزيتهما للمباراة، كذلك كارييو الذي عاد للتدريبات بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

من المتوقع أن يبدأ المدرب لوتشيسكو بالمعيوف في حراسة المرمى، الشهراني والبريك والبليهي وجانج، كنو وكوييار في الوسط، وأمامهما جيوفينكو وهتان وكارييو، وسيقود الهجوم جوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

محمد كنو - جوستافو كوييار

هتان باهبري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كارييو

بافيتيمبي جوميس