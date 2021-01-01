موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد أبها في الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

تلقى الزعيم هزيمة محزنة اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي على يد النصر في قمة سعودية مثيرة، انتهت بفوز العالمي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ويستعد الهلال لمباراة جديدة يستضيفها زعيم آسيا على أرضه بملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويلتقي الموج الأزرق فريق أبها ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وقد انتهت مباراة الإياب بين الفريقين في الجولة الثانية من الدوري السعودي بالتعادل الإيجابي للفريقين بهدف لكل فريق.

يحاول الهلال اقتناص الصدارة من الشباب المتقدم بنقطتين فقط عن زعيم آسيا، الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، بينما يحتل أبها المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 16 مباراة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال وأبها وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الهلال ضد أبها؟

موعد مباراة الهلال ضد أبها هو الخميس 4 فبراير 2021، الموافق 22 جمادى الآخر 1442 هجريًا على ملعب فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع المباراة عبر شاشتها كالعادة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال وأبها الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - أبها الخميس 4 فبراير 2021،

22 جمادى الآخر 1442،

18:15 السعودية، 17:15 مصر الرياضية السعودية ملعب فيصل بن فهد

التشكيل المتوقع للهلال

أصيب سلمان الفرج في مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي، وأعلن النادي أن الإصابة التواء شديد في مفصل القدم.

يغيب أيضًا الثنائي علي البليهي ومتعب المفرج، وذلك لاستكمال برنامجهما التأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - محمد جحفلي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كوييار - محمد كنو

لوسيانو فييتو - سيباستيان جيوفينكو - سلمان الفرج

بافيتمبي جوميس

التشكيل المتوقع لنادي أبها

من المتوقع أن يبدأ المدرب عبد الرزاق الشابي بالتشكيل الآتي..

📸|صور إضافية و اخيرة من تدريبات #أبها استعداداً لمواجهة الهلال . pic.twitter.com/287WFzJyH9 — نادي أبها السعودي (@abhaFC) February 1, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

عبد العالي المحمدي

ساري عمرو - أمين عطوشي - مهدي تهرات - كريم برناوي

عبد الرحمن البركة - رياض شراحيلي

صالح العمري - سعد بقير - كريج جودوين

كارلوس ستراندبيرج