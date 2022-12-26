موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

يستقبل الهلال، نظيره ضمك، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
الهلال هذا الموسم لم يصل إلى المستوى المنتظر منه، فبعد مرور عشر جولات يحتل الموج الأزرق المركز الرابع من سلم الترتيب برصيد 21 نقطة، بعد التعادل مع النصر بهدفين لكل فريق في ديربي الرياض، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة أمام ضمك للاقتراب من القمة أكثر.
أما ضمك فتعادل سلبيًا مع الوحدة في الجولة الماضية، ويعمل للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق، تساعده في مشواره بالبطولة هذا الموسم.
وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام ضمك في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2022-23؟
موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2022-23 هو السبت 31 ديسمبر 2022، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.
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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2022-23؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.
كما يمكنك مشاهدة مباراة الهلال وضمك عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.
وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - ضمك
السبت 31 ديسمبر 2022،
SSC،
الأمير فيصل بن فهد
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
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