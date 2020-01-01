موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام النصر في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر إقامتها على ملعب الملك فهد الدولي.

يستعد عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى قمة كبيرة ستجمع بين الهلالوضيفه النصرعلى ملعب الملك فهد الدولي، وذلك لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلالالذي يحمل لقب النسخة الماضية بعد منافسة كانت شرسة مع العالمي، يتصدر ترتيب الدوري حاليًا برصيد 10 نقاط، ولم يُمن بأي هزيمة حتى الآن، وخسر نقطتين فقط من التعادل مع أبها مقابل الفوز في بقية المباريات وآخرها على الاتفاق بهدفين نظيفين.

أما النصرفعلى النقيض تمامًا، فالفريق يُعاني الأمرين هذا الموسم ولم يتمكن من تحقيق إلا انتصار واحد في أول أربع جولات، ومستقبل المدرب روي فيتوريا على المحك بقوة إن استمر الأمر على نفس المنوال.

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الصحافة تقول أن ثمة مفاوضات تجمع إدارة النصرحاليًا مع المدرب دان بيتريسكو لخلافة فيتوريا، وقد تكون بذلك مباراة الديربي هي الأولى للمدرب الروماني على مقعد الإدارة الفنية لوصيف الدوري.

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ديربي كبير منتظر من الجميع، النصرلاستعادة ما فاته والهلال لمواصلة الريادة والسيطرة مع لوشيسكو..

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الهلالوالنصر وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الهلال والنصر؟

تقام مباراة الهلالأمام النصرمساء الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2020، الموافق 8 ربيع الآخر، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والنصر على القناة الأولى.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - النصر الإثنين 23 نوفمبر 2020،

8 ربيع الآخر 1442،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الرياضية السعودية 1 الملك فهد الدولي

التشكيل المتوقع للهلال

يغيب عن الهلال عبد الله المعيوف وسالم الدوسري بداعي الإصابة، وسيغيب عمر خريبين بسبب عدم انخراطه في المعسكر بعد العودة من معسكر منتخب سوريا، لكن سيكون ياسر الشهراني جاهز للمشاركة في ديربي الرياض ضد النصر.

يتوقع أن يعتمد المدرب رازفان لوشيسكو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

حبيب الوطيان

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

سلمان الفرج - جوستافو كوييار

لوسيانو فييتو - سيباستيان جيوفينكو - أندري كارييو

بافيتمبي جوميس

التشكيل المتوقع للنصر

يغيب عن النصر في مباراة ديربي الرياض ضد الهلال الخماسي مايكون وأيمن يحيى وعبد الفتاح عسيري وعبد الله مادو بداعي الإصابة.

يتوقع أن يعتمد المدرب روي فيتوريا على التشكيل الآتي بعد عودة نجومه من إصابات فيروس كورونا وفي مقدمتهم عبد الرزاق حمدالله.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

كيم جين - علي لاجمي- عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبد المجيد الصليهم - بيتروس

خالد الغنام - بيتي مارتينيز - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمدالله