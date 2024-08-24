موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمتابعة جولة جديدة من دوري روشن السعودي، بما يحمله من تنافس وحماس لا ينتهي بين كبار الفرق على وجه الخصوص.

وينتظر الكثير من الجماهير المباراة الثانية للهلال، والتي يواجه فيها ضمك على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال وضمك في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الأربعاء 28 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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