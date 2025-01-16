موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

حقق الهلال نتيجة تاريخية بفوزه على الفتح في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي بـ9 أهداف دون رد ليبرهن فريق المدرب جورج جيسوس عن مستواه الحقيقي.
لذلك يتطلع للسير على نفس المنوال حين يستضيف الوحدة في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والوحدة في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 21 يناير 2025 على ملعب المملكة أرينا.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والوحدة على شاشتها.
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال. -الوحدة
|الثلاثاء 21 يناير 2024
20:00 السعودية، 19:00 مصر
|SSC
|المملكة أرينا