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Jorge Jesus Hilal 2024Getty
أحمد مجدي

موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

Al Riyadh v Al HilalAl RiyadhAl Hilalدوري روشن السعودي

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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يستضيف ملعب "الأمير فيصل بن فهد" مباراة الرياض والهلال في الجولة 23 من موسم 2023-2024 من بطولة دوري روشن السعودي.

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مباراة هامة في موسم الهلال، حيث يتطلع الزعيم لمواصلة مشواره المثالي في البطولة السعودية والتي لم يمن فيها إلى الآن بأي هزيمة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الرياض والهلال في الجولة 23 من موسم 2023-2024 من بطولة دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

المباراة التالية

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 8 مارس 2024 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
الرياض - الهلالالجمعة 8 مارس 2024
17:00 السعودية، 16:00 مصر		SSC SPORTS HDالأمير فيصل بن فهدفهد العتيبي
مدحت شلبي

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