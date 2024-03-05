موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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يستضيف ملعب "الأمير فيصل بن فهد" مباراة الرياض والهلال في الجولة 23 من موسم 2023-2024 من بطولة دوري روشن السعودي.

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مباراة هامة في موسم الهلال، حيث يتطلع الزعيم لمواصلة مشواره المثالي في البطولة السعودية والتي لم يمن فيها إلى الآن بأي هزيمة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الرياض والهلال في الجولة 23 من موسم 2023-2024 من بطولة دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 8 مارس 2024 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق الرياض - الهلال الجمعة 8 مارس 2024

17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC SPORTS HD الأمير فيصل بن فهد فهد العتيبي

مدحت شلبي

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