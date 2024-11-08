موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخليج في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستقبل الخليج، نظيره الهلال في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الحادي عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

الهلال، يريد مواصلة الفوز والانفراد بالصدراة، بعد أن فاز في الجولة الماضية على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الخليج والهلال في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 23 نوفمبر 2024 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الخليج والهلال على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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