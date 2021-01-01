موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الفتح في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

تلقى الهلال هزيمة على يد النصر مساء اليوم في ديربي الرياض في ضيافة الملوك على ستاد جامعة الملك سعود في الجولة العشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهت المباراة بنتيجة 1-0.

وسيحل الزعيم ضيفًا على الفتح ضمن أحداث الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، والذي يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 25 نقطة بعد الخسارة في الجولة الماضية في مباراة هامة ضد الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما الهلال فيحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الأول.

فيديو: ملخص مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2020-21

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ماهو موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي؟

تقام مباراة الهلال والفتح يوم الأحد 28 فبراير 2021 ميلاديًا، الموافق 16 رجب 1442 هجريًا، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 5:20 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:20 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الهلال والفتح عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفتح - الهلال الأحد 28 فبراير 2021،

16 رجب 1442،

18:20 السعودية، 17:20 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

التشكيل المتوقع لنادي الفتح

بدأ مروان سعدان برنامجه التأهيلي بعد انتهاء فترة العلاج من الإصابة العضلية التي لحقت به، لكن من غير المتوقع لحاقه بمباراة الهلال ضد الفتح في الجولة 21 من الدوري السعودي 2021.

التشكيل | 4-2-3-1

ماكسيم كوفال

توفيق بوحميد - محمد ناجي - عمار الدحيم - نواف بوشل

محمد الفهيد - سفيان بن دبكة

هلال سوداني - كريستيان كويفا - مراد باتنا

ميتشيل تي فيردي

التشكيل المتوقع لنادي الهلال

يتواصل غياب صالح الشهري ومحمد كنو وسلمان الفرج للإصابة، كما ينتظر ميكالي موقف الثنائي مدالله العليان وهتان باهبري بعد تحسنهما مع البرنامج التأهيلي لهما، والذي بدأ بعد تعافيهما من الإصابة.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

ناصر الدوسري - جوستافو كوييار

سالم الدوسري - لوسيانو فييتو - أندريه كارييو

بافيتيمبي جوميس