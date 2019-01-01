موعد مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا، القنوات الناقلة والتشكيل

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد السد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين؟

أحمد جمال

يحل الهلال ضيفًا ثقيلاً على السد في استاد جاسم بن حمد في العاصمة الدوحة اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 2 صفر 1441 هجريًا، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

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وقع الموج الأزرق في المجموعة الثالثة في الدور الأول التي كانت قوية جدًا بتواجد الدحيل واستقلال طهران والعين، لكنه نجح في التأهل كمتصدر لها بعد أن جمع 13 نقطة، ثم خاض كلاسيكو سعودي أول في دور الـ16 ضد الأهلي ونجح في تخطيه بمجموع نتائج (4-3)، ومن ثم جاء الدور على جار الراقي في جدة الاتحاد في ربع النهائي، فودع هو الآخر على يد الزعيم بنتيجة (3-1) من مجموع المباراتين.

لم تختلف بداية السد كثيرًا عن الهلال لدوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث وقع في المجموعة الرابعة رفقة الأخضر السعودي وبيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي، ونجح في تصدر المجموعة هو الآخر برصيد 10 نقاط، فضرب موعدًا مع الدحيل القوي جدًا في دور الـ16 ونجح في تخطيه بمجموع نتائج (4-2)، وفي ربع النهائي واجه القطب الثاني لمدينة الرياض النصر وخاض أمامه ملحمة تمثلت في قلب تأخره في الذهاب بهدفين لهدف إلى انتصار في الإياب بثلاثة أهدافٍ لهدف أهداهم بطاقة العبور لنصف النهائي.

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موعد مباراة السد ضد الهلال والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة السد - الهلال استاد جاسم بن حمد الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

18:30 السعودية وقطر، 19:30 الإمارات أحمد الكاف beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع للسد

لا توجد غيابات في صفوف السد قبل موقعة الدوحة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وسيكون الفريق كامل العدد وجميع أسلحة تشافي هيرنانديز جاهزة لتحدي العملاق السعودي.

لن يغير أسطورة برشلونة من طريقته المعتادة مع عيال الذيب، ففي حراسة المرمى سيتواجد سعد الشيب وأمامه الرباعي رو رو وبوعلام وطارق سلمان وعبد الكريم حسن، وسيدفع بجابي ويونج كمحوري وسط، وأمامهما الثلاثي الهيدوس وأكرم عفيف ونام تاي هي، وسيقود الهجوم بطل كأس أمم أفريقيا 2019 بغداد بونجاح.



التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

عبد الكريم حسن - طارق سلمان - خوخي بوعلام - رو رو

جابي - جونج وو يونج

أكرم عفيف - نام تاي هي - حسن الهيدوس

بغداد بونجاح

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

عاد سلمان الفرج لتدريبات الهلال الجماعية قبل مباراة السد بعد إنهاء برنامجه التأهيلي، كذلك عاد البيروفي أندريه كاريلو من الإصابة، وسيكون الموج الأزرق في كامل جاهزيته في مباراة الدوحة.

سيبدأ لوشيسكو بنفس طريقته المعتادة مع الزعيم، وسيدفع في حراسة المرمى بالمعيوف وأمامه سيتواجد الرباعي الشهراني والبليهي وجانج هيون والبريك، وقد يبدأ عطيف المباراة في محور الوسط بجانب كنو بدلاً من الفرج لتجنب تجدد إصابته، وسيقود الهجوم الفرنسي جوميس وخلفه سيتواجد الثلاثي كاريلو وسالم الدوسري وجيوفينكو.



التشكيل | 4-2-3-1