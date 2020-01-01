موعد مباراة الهلال ضد الرائد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الرائد في الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب جامعة الملك سعود مساء الأربعاء 5 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 11 جمادي الآخر 1441 هجريًا، لقاء الهلال، صاحب الأرض، مع الرائد، في إطار الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تأتي المباراة بعد جولة واحدة من الانتصار الهام الذي حققه الموج الأزرق على أبها وقاده لاستعادة صدارة جدول الترتيب من جديد، مما يُزيد المعنويات والأهداف لإضافة ثلاث نقاط في صراع اللقب مع الغريم التقليدي النصر.

لكن الرائد هو أحد المفاجآت السارة للدوري السعودي هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المرتبة السادسة برصيد 26 نقطة ويُقدم موسمًا مميزًا للغاية، وهو الأمر الذي يؤكد أن المباراة لن تكون بالنزهة بالنسبة لبطل آسيا.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد الرائد والقنوات الناقلة.

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موعد مباراة الهلال ضد الرائد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - الرائد ملعب جامعة الملك سعود الأربعاء 5 فبراير 2020،

11 جمادي الآخر 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر الرياضية السعودية 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

يغيب عن الهلال في مباراة الرائد علي البليهي بداعي الإيقاف، ومحمد البريك، أما عمر خريبين فقد عاد للتدريبات الجماعية ومن المتوقع أن يلحق بالمباراة.

سيبدأ لوشيسكو بنفس تشكيل مباراة أبها، وسيبدأ بجحفلي بدلاً من البليهي المصاب، ومدالله العليان بدلاً من البريك، ولن تكون هناك تغييرات في التشكيل عن المباراة السابقة للموج الأزرق باستثناء الدفع بكويار منذ البداية بجانب الفرج.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - محمد جحفلي - جانج هيون سو - مدالله العليان

سلمان الفرج - جوستافو كويار

سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - أندريه كاريو

بافيتيمبي جوميز

الغيابات والتشكيل المتوقع للرائد

لن يغيب عن الرائد أي لاعب في المباراة ضد الهلال للإصابة أو الإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ دوخة في حراسة المرمى، والعامري والفهد وبالوميك والشريمي في الدفاع، وفي الوسط الداودي وفرحان ودجوم، أما الهجوم فسيتواجد به الغامدي وفوزير وزين.

📸| صور من تدريبات #الرائد اليوم الأحد استعدادا للهلال pic.twitter.com/aiNsmCs6pV — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) February 2, 2020

التشكيل | 4-2-3-1