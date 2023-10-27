موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الحزم في دور الـ 16 من كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواصل الهلال، مشواره في كأس الملك 2023-2024، ويستعد لمواجهة الحزم، في دور الـ 16 من البطولة.

الموج الأزرق استهل مشواره في البطولة، بفوز على الجبلين بهدف دون رد، ويطمح لمواصلة الانتصارات من أجل تحقيق اللقب الغالي.

بينما تغلب الحزم على العربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32، وسيطمح لتحقيق المفاجأة وتخطي الهلال والوصول إلى ربع نهائي البطولة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة ضد الحزم في دور الـ 16 كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الهلال والحزم في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة الهلال والحزم في كأس الملك 2024 هو يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 السعودية، و20:00 مصر

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في كأس الملك 2024؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي عبر قنوات "SSC" ستجد مباراة الهلال والحزم على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.