موعد مباراة الهلال ضد الجبلين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الجبلين في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

أوقعت قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20 الهلال في مواجهة فريق عرعر في دور الـ64، واستطاع الموج الأزرق أن ينتصر بنتيجة (4-1) قبل أن يذهب إلى اليابان ليعود منها بطلاً للقارة الآسيوية.

ويستعد الزعيم الآسيوي لمواجهة نادي الجبلين في إطار دور الـ32 من كأس الملك يوم السبت القادم 7 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 10 ربيع الآخر 1441 هجرياً، والتي سيستضيفه ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ينشط منافس الهلال في هذا الدور في الدرجة الأولى السعودي، وعلى الرغم من فارق القوة بين الفريقين إلا أن بطولة كأس خادم الحرمين دائما ما نشهد بها الكثير من المفاجآت، ولا يوجد أكثر من فوز التعاون في العام الماضي بالبطولة بعدما أقصى أغلب الفرق الكبيرة في طريقه، وكان من ضمنهم الزعيم، والذي مُنيّ بهزيمة من الأثقل له في تاريخه، إذ هُزم بخماسية نظيفة في نصف النهائي لنستدل به.

في هذا التقرير نستعرض وإياكم موعد مباراة الهلال ضد الجبلين في إطار كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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موعد مباراة الهلال ضد الجبلين والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - الجبلين الأمير فيصل بن فهد السبت 7 ديسمبر 2019 ميلاديًا،

10 ربيع الآخر 1441 هجريًا،

19:45 السعودية، 18:45 مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لا توجد غيابات في صفوف الهلال في مباراتهم ضد الجبلين بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب رازفان لوشيسكو.

📸| Photos of #AlHilal ’s penultimate training session; ahead of hosting “Al-Jabalain” in the round of 32 of #King_Cup pic.twitter.com/TglFwcyJx0 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) December 5, 2019

سيبدأ لوشيسكو المدير الفني الروماني بنفس الطريقة التي يخوض بها الفريق مبارياته في الدوري، ففي حراسة المرمى سيتواجد عبدالله المعيوف، وأمامه الرباعي البريك، جانج هيون، البليهي والشهراني، وسيدفع بكويلار كارلوس إدواردو في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء صالح الشهري.

التشكيل | 4-2-3-1